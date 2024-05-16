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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияБАТОНЧИК тм "FITTO LIGHT" "МЕДОВАЯ ДЫНЬКА" ГЛАЗИРОВАННЫЙЦены в аптеках

БАТОНЧИК тм "FITTO LIGHT" "МЕДОВАЯ ДЫНЬКА" ГЛАЗИРОВАННЫЙ 25 г, №1 - Киев (578188) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 50 аптеках
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (19)
13,40
Экономия: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
Всего: упаковка (18)
13,40
Экономия: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (11)
13,40
Экономия: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Ярославская, 56-А
Всего: упаковка (12)
13,40
Экономия: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Глубочицкая, 32-Б
Всего: упаковка (11)
13,40
Экономия: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Казимира Малевича, 107
Всего: упаковка (3)
13,40
Экономия: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Филатова Академика, 7
Всего: упаковка (16)
13,40
Экономия: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (5)
13,40
Экономия: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 23
Всего: упаковка (4)
13,40
Экономия: -0,40 грн
13,00 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Чоколовский, 9/13
Всего: упаковка (12)
11,81 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Берестейский, 47
Всего: упаковка (9)
13,40
Экономия: -0,40 грн
13,00 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Энтузиастов, 13-А
Всего: упаковка (2)
17,00
Экономия: -5,56 грн
11,44 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Воскресенский, 20
Всего: упаковка (13)
13,40
Экономия: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 12-П
Всего: упаковка (12)
13,40
Экономия: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Инженерная, 1
Всего: упаковка (8)
13,40
Экономия: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Воскресенский, 36
Всего: упаковка (11)
13,40
Экономия: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Оболонский, 19
Всего: упаковка (7)
13,40
Экономия: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Березнева, 12-А
Всего: упаковка (9)
13,40
Экономия: -0,40 грн
13,00 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 21
Всего: упаковка (9)
11,83
Экономия: -0,12 грн
11,71 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 15
Всего: упаковка (7)
17,00
Экономия: -5,56 грн
11,44 грн