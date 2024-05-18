Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияБАТОНЧИК тм "FITTO LIGHT" "МАЛИНА+ГЛИЦИН" ГЛАЗИРОВАННЫЙЦены в аптеках

БАТОНЧИК тм "FITTO LIGHT" "МАЛИНА+ГЛИЦИН" ГЛАЗИРОВАННЫЙ 25 г, №1 - Запорожье (578180) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено
В других городах:
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Чехова, 101
Всего: упаковка (18)
11,74 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 345/10
Всего: упаковка (12)
11,77
Экономия: -0,10 грн
11,67 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 118
Всего: упаковка (12)
11,83 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Небесной Сотни, 59/2
Всего: упаковка (12)
11,84
Экономия: -0,02 грн
11,82 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто
Черкассы, просп. Победы, 16
Всего: упаковка (14)
11,83
Экономия: -0,01 грн
11,82 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Дахновская, 34
Всего: упаковка (12)
11,84 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
Всего: упаковка (3)
11,73 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
Всего: упаковка (1)
11,84
Экономия: -0,05 грн
11,79 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
Всего: упаковка (1)
11,85
Экономия: -0,05 грн
11,80 грн
Йод
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В
Всего: упаковка (3)
11,78
Экономия: -0,08 грн
11,70 грн
Йод
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Алма-Атинская, 2-Б
Всего: упаковка (12)
11,80 грн
Аптека семейная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Гайсин, ул. Соборная, 41
Всего: упаковка (4)
11,86 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Закревского Николая, 21
Всего: упаковка (8)
11,80 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Пироговского Александра, 4
Всего: упаковка (2)
17,00
Экономия: -5,56 грн
11,44 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Чоколовский, 9/13
Всего: упаковка (12)
11,83 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Оболонский, 21
Всего: упаковка (5)
11,88
Экономия: -0,03 грн
11,85 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто
Киев, ул. Гната Юры, 7-А
Всего: упаковка (1)
17,00
Экономия: -5,56 грн
11,44 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Сквира, ул. Соборная, 19
Всего: упаковка (11)
11,81 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Погребище, ул. Хмельницкого Богдана, 126-Б
Всего: упаковка (13)
11,89
Экономия: -0,10 грн
11,79 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Винница, перек. Келецкая / Космонавтов, 57/38
Всего: упаковка (3)
11,75
Экономия: -0,06 грн
11,69 грн