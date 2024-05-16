БАТОНЧИК тм "FITTO LIGHT" "МАЛИНА+ГЛИЦИН" ГЛАЗИРОВАННЫЙ 25 г, №1 - Киев (578180) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 7 аптеках
Фармация
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Всего: упаковка (2)
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Киев, ул. Пироговского Александра, 4
Здорова родина
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Всего: упаковка (12)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Чоколовский, 9/13
Здорова родина
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Всего: упаковка (5)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 21
Здорова родина
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Всего: упаковка (8)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Закревского Николая, 21
Йод
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Всего: упаковка (12)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Алма-Атинская, 2-Б
Фармация
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Гната Юры, 7-А
В других городах:
Йод
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Всего: упаковка (3)
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Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В
Здорова родина
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Сквира, ул. Соборная, 19
Здорова родина
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Житомир, ул. Кочерги Ивана, 3
Здорова родина
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Житомир, ул. Покровская, 47
Здорова родина
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Погребище, ул. Хмельницкого Богдана, 126-Б
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Казатин, ул. Орлика Филиппа, 12-Б
Здорова родина
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Всего: упаковка (1)
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Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
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Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
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Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
Здорова родина
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Всего: упаковка (12)
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Черкассы, ул. Дахновская, 34
Здорова родина
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Всего: упаковка (14)
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Черкассы, просп. Победы, 16
Здорова родина
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Всего: упаковка (12)
Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Небесной Сотни, 59/2
Здорова родина
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Всего: упаковка (12)
Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 118
Здорова родина
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Всего: упаковка (12)
Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 345/10