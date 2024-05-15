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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияБАТОНЧИК тм "FITTO LIGHT" "МАЛИНА+ГЛИЦИН" ГЛАЗИРОВАННЫЙЦены в аптеках

БАТОНЧИК тм "FITTO LIGHT" "МАЛИНА+ГЛИЦИН" ГЛАЗИРОВАННЫЙ 25 г, №1 - Днепр (Днепропетровск) (578180) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Днепр (Днепропетровск) не найдено
В других городах:
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Чехова, 101
Всего: упаковка (18)
11,77 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 345/10
Всего: упаковка (12)
11,72 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 118
Всего: упаковка (12)
11,81 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Небесной Сотни, 59/2
Всего: упаковка (12)
11,90 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, просп. Победы, 16
Всего: упаковка (15)
11,87
Экономия: -0,05 грн
11,82 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 04 мин
Черкассы, ул. Дахновская, 34
Всего: упаковка (12)
11,78
Экономия: -0,09 грн
11,69 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
Всего: упаковка (5)
11,90 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
Всего: упаковка (1)
11,82 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
Всего: упаковка (1)
11,90
Экономия: -0,16 грн
11,74 грн
Йод
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Открыто Закроется в 20:50
Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В
Всего: упаковка (3)
11,80 грн
Йод
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Алма-Атинская, 2-Б
Всего: упаковка (12)
11,85
Экономия: -0,04 грн
11,81 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Закревского Николая, 21
Всего: упаковка (8)
11,81
Экономия: -0,04 грн
11,77 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Пироговского Александра, 4
Всего: упаковка (2)
17,00
Экономия: -5,56 грн
11,44 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Чоколовский, 9/13
Всего: упаковка (12)
11,80 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 21
Всего: упаковка (5)
11,90
Экономия: -0,20 грн
11,70 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Гната Юры, 7-А
Всего: упаковка (1)
17,00
Экономия: -5,56 грн
11,44 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Сквира, ул. Соборная, 19
Всего: упаковка (12)
11,78 грн
Аптека семейная
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Открыто Закроется в 21:00
Гайсин, ул. Соборная, 41
Всего: упаковка (5)
11,73 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Погребище, ул. Хмельницкого Богдана, 126-Б
Всего: упаковка (13)
11,85 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Казатин, ул. Орлика Филиппа, 12-Б
Всего: упаковка (2)
11,90 грн