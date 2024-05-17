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Алксоид (смесь полимеризованных экстрактов аллергенов) суспензия для подкожного введения флакон А 2000 ТЕ + флакон В 10000 ТЕ 2.5 мл с экстрактом аллергенов смеси №1, №2 - Львов (814761) Лекарственный препарат - Цены

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К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
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Полтава, ул. Бедного Александра, 7-А
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11900,00 грн
Семейная аптека
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