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Алксоид (смесь полимеризованных экстрактов аллергенов) суспензия для подкожного введения флакон А 2000 ТЕ + флакон В 10000 ТЕ 2.5 мл с экстрактом аллергенов смеси №6, №2 - Одесса (814758) Лекарственный препарат - Цены

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К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Коваленко Юрия, 2-А
Всего: упаковка (3)
11900,00 грн
Семейная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Полтава, ул. Бедного Александра, 7-А
Всего: упаковка (1)
11900,00 грн
Семейная аптека
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Открыто Закроется в 14:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 152/1
Всего: упаковка (7)
11900,00 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом