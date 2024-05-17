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Антидот порошок для суспензии оральной 2 г саше тм Baum Pharm, №20 - Одесса (608399) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (1)
279,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
279,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: порошок для суспензии оральной (1)
279,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:30
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 56
Всего: порошок для суспензии оральной (1)
279,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 71
Всего: порошок для суспензии оральной (7)
279,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Канатная, 77
Всего: порошок для суспензии оральной (5)
279,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Гагарина Юрия, 16
Всего: порошок для суспензии оральной (6)
279,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 27
Всего: порошок для суспензии оральной (7)
279,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (1)
279,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 5
Всего: порошок для суспензии оральной (1)
279,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 22
Всего: порошок для суспензии оральной (18)
279,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (1)
279,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Марсельская, 60
Всего: порошок для суспензии оральной (2)
279,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Палия Семена, 118
Всего: порошок для суспензии оральной (13)
279,00 грн
В других городах:
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Белгород-Днестровский, ул. Еврейская, 26-Б
Всего: упаковка (1)
279,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Белгород-Днестровский, перек. Еврейская / Николаевская, 23/40
Всего: порошок для суспензии оральной (5)
279,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
Всего: порошок для суспензии оральной (15)
279,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
Всего: порошок для суспензии оральной (5)
279,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
Всего: порошок для суспензии оральной (11)
279,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, просп. Корабелов, 15/1
Всего: порошок для суспензии оральной (12)
279,00 грн