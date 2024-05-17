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Антидот порошок для суспензии оральной 2 г саше тм Baum Pharm, №20 - Львов (608399) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Железнодорожная, 7
Всего: порошок для суспензии оральной (1)
279,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 45
Всего: порошок для суспензии оральной (1)
279,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кульпарковская, 95
Всего: порошок для суспензии оральной (1)
279,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Малоголосковская, 42
Всего: порошок для суспензии оральной (12)
279,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Мазепы, 12
Всего: порошок для суспензии оральной (7)
279,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 25-А
Всего: порошок для суспензии оральной (14)
279,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 64
Всего: порошок для суспензии оральной (11)
279,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Миколайчука, 9
Всего: порошок для суспензии оральной (15)
279,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Очеретяна, 31
Всего: порошок для суспензии оральной (10)
279,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Трускавецкая, 2-Б
Всего: порошок для суспензии оральной (5)
279,00 грн
В других городах:
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Пустомыты, ул. Шевченко Тараса, 6-А
Всего: порошок для суспензии оральной (4)
279,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 09:00
Бобрка, ул. Стуса, 41-А
Всего: порошок для суспензии оральной (8)
279,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, бульв. Довженко Александра, 12
Всего: порошок для суспензии оральной (12)
279,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, ул. Винниченко, 37
Всего: порошок для суспензии оральной (18)
279,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Мостиска, ул. Хмельницкого Богдана, 7
Всего: порошок для суспензии оральной (3)
279,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Радехов, ул. Львовская, 31
Всего: порошок для суспензии оральной (6)
279,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Кравецкая, 2/4
Всего: порошок для суспензии оральной (5)
279,00 грн
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, пл. Рынок, 14
Всего: порошок для суспензии оральной (5)
279,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Самбор, ул. Госпитальная, 12-Д
Всего: порошок для суспензии оральной (3)
279,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Трускавец, ул. Скоропадского, 14
Всего: порошок для суспензии оральной (2)
279,00 грн