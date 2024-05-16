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Антидот порошок для суспензии оральной 2 г саше тм Baum Pharm, №20 - Киев (608399) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: порошок для суспензии оральной (7)
279,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 34
Всего: порошок для суспензии оральной (3)
279,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 18-В
Всего: порошок для суспензии оральной (6)
279,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лагерная, 46/48-В
Всего: порошок для суспензии оральной (3)
279,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Отрадный, 24/93
Всего: порошок для суспензии оральной (1)
279,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 45
Всего: порошок для суспензии оральной (5)
279,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Героев Днепра, 35
Всего: упаковка (1)
279,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Литовский, 4
Всего: порошок для суспензии оральной (2)
279,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Верховинная, 7
Всего: порошок для суспензии оральной (13)
279,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 136
Всего: порошок для суспензии оральной (6)
279,00 грн
В других городах:
Подорожник
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Вишневое, ул. Святоюрьевская, 14
Всего: порошок для суспензии оральной (11)
279,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Боярка, ул. Крещатик, 4-А
Всего: порошок для суспензии оральной (8)
279,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Чубинское, ул. Яблоневая, 6-А
Всего: порошок для суспензии оральной (13)
279,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Красиловка, ул. Европейская, 1
Всего: порошок для суспензии оральной (2)
279,00 грн
Ощад аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Васильков, ул. Грушевского Михаила, 5
Всего: порошок для суспензии оральной (9)
279,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Фастов, ул. Соборная, 44/1
Всего: порошок для суспензии оральной (12)
279,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:00
Белая Церковь, ул. Ярмарочная, 8
Всего: порошок для суспензии оральной (18)
279,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, ул. Таращанская, 191-А
Всего: порошок для суспензии оральной (10)
279,00 грн
Подорожник
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Володарка, ул. Армейская, 4
Всего: порошок для суспензии оральной (1)
279,00 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
Всего: порошок для суспензии оральной (16)
279,00 грн