Антидот порошок для суспензии оральной 2 г саше тм Baum Pharm, №20 - Киев (608399) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 10 аптеках
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Всего: порошок для суспензии оральной (7)
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Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
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Всего: порошок для суспензии оральной (3)
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Киев, бульв. Леси Украинки, 34
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Всего: порошок для суспензии оральной (6)
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Киев, просп. Тычины Павла, 18-В
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Всего: порошок для суспензии оральной (3)
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Киев, ул. Лагерная, 46/48-В
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Всего: порошок для суспензии оральной (1)
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Киев, просп. Отрадный, 24/93
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Всего: порошок для суспензии оральной (5)
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Киев, бульв. Вацлава Гавела, 45
Аптека бам
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Киев, ул. Героев Днепра, 35
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Всего: порошок для суспензии оральной (2)
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Киев, просп. Литовский, 4
Аптека бам
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Всего: порошок для суспензии оральной (13)
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Киев, ул. Верховинная, 7
В других городах:
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Всего: порошок для суспензии оральной (6)
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Киев, просп. Берестейский, 136
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Вишневое, ул. Святоюрьевская, 14
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Всего: порошок для суспензии оральной (8)
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Боярка, ул. Крещатик, 4-А
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Всего: порошок для суспензии оральной (13)
Открыто Закроется в 20:00
Чубинское, ул. Яблоневая, 6-А
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Всего: порошок для суспензии оральной (2)
Открыто Закроется в 21:00
Красиловка, ул. Европейская, 1
Ощад аптека
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Всего: порошок для суспензии оральной (9)
Открыто Закроется в 21:00
Васильков, ул. Грушевского Михаила, 5
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Всего: порошок для суспензии оральной (12)
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Фастов, ул. Соборная, 44/1
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Всего: порошок для суспензии оральной (18)
Открыто Закроется в 19:00
Белая Церковь, ул. Ярмарочная, 8
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Всего: порошок для суспензии оральной (10)
Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, ул. Таращанская, 191-А
Подорожник
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Володарка, ул. Армейская, 4
Аптека
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Всего: порошок для суспензии оральной (16)
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Чернигов, просп. Мира, 45