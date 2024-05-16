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Антидот порошок для суспензии оральной 2 г саше тм Baum Pharm, №20 - Харьков (608399) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Змиев, ул. Административная, 5
Всего: порошок для суспензии оральной (1)
279,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Красноград, ул. Шиндлера, 87
Всего: порошок для суспензии оральной (19)
279,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Красноград, ул. Шиндлера, 91
Всего: порошок для суспензии оральной (8)
279,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:00
Ахтырка, ул. Победы, 11
Всего: порошок для суспензии оральной (9)
279,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Соборности, 44
Всего: порошок для суспензии оральной (4)
279,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Великотырновская, 39-А
Всего: порошок для суспензии оральной (3)
279,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Зеньков, ул. Петровского Ивана, 21
Всего: порошок для суспензии оральной (17)
279,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Лебедин, пл. Соборная, 26/1
Всего: порошок для суспензии оральной (2)
279,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Героев Крут, 76/2
Всего: порошок для суспензии оральной (1)
279,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Лебедин, ул. Михайловская, 25-А
Всего: порошок для суспензии оральной (13)
279,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, просп. Лушпы Михаила, 10
Всего: порошок для суспензии оральной (6)
279,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:30
Сумы, ул. Кондратьева Герасима, 122
Всего: порошок для суспензии оральной (2)
279,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, пл. Покровская, 8
Всего: порошок для суспензии оральной (2)
279,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Нижневоскресенская, 1
Всего: порошок для суспензии оральной (1)
279,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, просп. Победы, 115
Всего: порошок для суспензии оральной (6)
279,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Терновка, ул. Харьковская, 26-А
Всего: порошок для суспензии оральной (4)
279,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, просп. Шахтостроителей, 3-Б
Всего: порошок для суспензии оральной (1)
279,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Кобеляки, ул. Днепровская, 1-А
Всего: порошок для суспензии оральной (4)
279,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Липовая Долина, ул. Сумская, 4
Всего: порошок для суспензии оральной (6)
279,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 119-Д
Всего: порошок для суспензии оральной (3)
279,00 грн