К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 07:00 График работы Змиев, ул. Административная, 5 Всего: порошок для суспензии оральной (1) 279,00 грн Забронировать

Аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Красноград, ул. Шиндлера, 87 Всего: порошок для суспензии оральной (19) 279,00 грн Забронировать

Аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Красноград, ул. Шиндлера, 91 Всего: порошок для суспензии оральной (8) 279,00 грн Забронировать

Аптека бам Подробнее Закрыто Открывается в 07:00 График работы Ахтырка, ул. Победы, 11 Всего: порошок для суспензии оральной (9) 279,00 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Полтава, ул. Соборности, 44 Всего: порошок для суспензии оральной (4) 279,00 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Полтава, ул. Великотырновская, 39-А Всего: порошок для суспензии оральной (3) 279,00 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 07:00 График работы Зеньков, ул. Петровского Ивана, 21 Всего: порошок для суспензии оральной (17) 279,00 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 07:00 График работы Лебедин, пл. Соборная, 26/1 Всего: порошок для суспензии оральной (2) 279,00 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Сумы, ул. Героев Крут, 76/2 Всего: порошок для суспензии оральной (1) 279,00 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 07:00 График работы Лебедин, ул. Михайловская, 25-А Всего: порошок для суспензии оральной (13) 279,00 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Сумы, просп. Лушпы Михаила, 10 Всего: порошок для суспензии оральной (6) 279,00 грн Забронировать

Аптека бам Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Сумы, ул. Кондратьева Герасима, 122 Всего: порошок для суспензии оральной (2) 279,00 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Сумы, пл. Покровская, 8 Всего: порошок для суспензии оральной (2) 279,00 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Сумы, ул. Нижневоскресенская, 1 Всего: порошок для суспензии оральной (1) 279,00 грн Забронировать

Аптека бам Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Сумы, просп. Победы, 115 Всего: порошок для суспензии оральной (6) 279,00 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Терновка, ул. Харьковская, 26-А Всего: порошок для суспензии оральной (4) 279,00 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Павлоград, просп. Шахтостроителей, 3-Б Всего: порошок для суспензии оральной (1) 279,00 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 07:00 График работы Кобеляки, ул. Днепровская, 1-А Всего: порошок для суспензии оральной (4) 279,00 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Липовая Долина, ул. Сумская, 4 Всего: порошок для суспензии оральной (6) 279,00 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 119-Д Всего: порошок для суспензии оральной (3) 279,00 грн Забронировать