Антидот порошок для суспензии оральной 2 г саше тм Baum Pharm, №20 - Харьков (608399) Лекарственный препарат - Цены
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найденоВ других городах:
Подорожник
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Всего: порошок для суспензии оральной (1)
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Змиев, ул. Административная, 5
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Красноград, ул. Шиндлера, 87
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Всего: порошок для суспензии оральной (8)
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Красноград, ул. Шиндлера, 91
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Ахтырка, ул. Победы, 11
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Полтава, ул. Соборности, 44
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Зеньков, ул. Петровского Ивана, 21
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Лебедин, пл. Соборная, 26/1
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Сумы, ул. Героев Крут, 76/2
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Лебедин, ул. Михайловская, 25-А
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Сумы, просп. Лушпы Михаила, 10
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Сумы, ул. Кондратьева Герасима, 122
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Сумы, пл. Покровская, 8
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Сумы, ул. Нижневоскресенская, 1
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Всего: порошок для суспензии оральной (6)
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Сумы, просп. Победы, 115
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Всего: порошок для суспензии оральной (4)
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Терновка, ул. Харьковская, 26-А
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Всего: порошок для суспензии оральной (1)
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Павлоград, просп. Шахтостроителей, 3-Б
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Кобеляки, ул. Днепровская, 1-А
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Всего: порошок для суспензии оральной (6)
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Липовая Долина, ул. Сумская, 4
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Всего: порошок для суспензии оральной (3)
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Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 119-Д