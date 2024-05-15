Антидот порошок для суспензии оральной 2 г саше тм Baum Pharm, №20 - Днепр (Днепропетровск) (608399) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 4 аптеках
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Днепр, пер. Парусный, 18-Б
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Всего: порошок для суспензии оральной (3)
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Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 119-Д
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Всего: порошок для суспензии оральной (17)
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Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 10
В других городах:
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Всего: порошок для суспензии оральной (6)
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 35
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Всего: порошок для суспензии оральной (1)
Открыто Закроется в 20:30
Павлоград, просп. Шахтостроителей, 3-Б
Аптека бам
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Всего: порошок для суспензии оральной (13)
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Запорожье, ул. Энтузиастов, 2
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Всего: порошок для суспензии оральной (5)
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Томаковка, ул. Леси Украинки, 27
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Терновка, ул. Харьковская, 26-А
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Кобеляки, ул. Днепровская, 1-А
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Всего: порошок для суспензии оральной (8)
Открыто Закроется в 19:00
Красноград, ул. Шиндлера, 91
Аптека
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Всего: порошок для суспензии оральной (19)
Открыто Закроется в 20:00
Красноград, ул. Шиндлера, 87
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Всего: порошок для суспензии оральной (2)
Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 1
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Всего: порошок для суспензии оральной (2)
Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 22
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Всего: порошок для суспензии оральной (4)
Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Соборности, 44
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Всего: порошок для суспензии оральной (3)
Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Великотырновская, 39-А
Подорожник
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Всего: порошок для суспензии оральной (1)
Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, ул. Халаменюка, 14
Аптека
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Всего: упаковка (1)
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Кременчуг, ул. Шевченко Тараса, 22/30
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Всего: порошок для суспензии оральной (1)
Открыто Закроется в 20:30
Кременчуг, просп. Свободы, 83/1
Подорожник
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Всего: порошок для суспензии оральной (1)
Открыто Закроется в 20:30
Кременчуг, ул. Киевская, 60
Подорожник
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Всего: порошок для суспензии оральной (1)
Открыто Закроется в 20:00
Светловодск, ул. Героев Украины, 43