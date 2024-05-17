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АНТИ ТОКСИН+ таблетки 0,5 г тм Solution Pharm, №10 - Одесса (824238) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (4)
63,17 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: упаковка (3)
62,51 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (5)
63,18 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 68
Всего: упаковка (4)
62,58 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (7)
63,25 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 143
Всего: упаковка (3)
51,00 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
Всего: упаковка (7)
63,10 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 70/54
Всего: упаковка (4)
63,06 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (6)
63,19 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пироговская, 5
Всего: упаковка (9)
62,93 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Сегедская, 13
Всего: упаковка (3)
62,55 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (6)
62,69 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Головатого Атамана, 161
Всего: упаковка (6)
62,66 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Варненская, 11
Всего: упаковка (3)
62,68 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, дорога Люстдорфская, 162
Всего: упаковка (3)
63,16 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Добровольского, 75
Всего: упаковка (3)
62,92 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 113-Г
Всего: упаковка (4)
63,02 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Добровольского, 122/1-Б
Всего: упаковка (6)
62,60 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Добровольского, 155
Всего: упаковка (5)
62,61 грн
В других городах:
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Открыто Закроется в 21:00
Лиманка, ул. Строительная, 48-Г
Всего: упаковка (3)
63,29 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 22:00
Лиманка, просп. Гуляева Полковника, 111
Всего: упаковка (4)
63,06 грн