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АНТИ ТОКСИН+ таблетки 0,5 г тм Solution Pharm, №10 - Харьков (824238) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 231 аптеке
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Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (5)
62,94 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (5)
63,13 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (5)
63,20 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (6)
62,98 грн
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
62,57 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (5)
63,00 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (4)
62,46 грн
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (4)
62,53 грн
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Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (5)
62,94 грн
Аптека низкие цены №1
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Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (6)
62,59 грн
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Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (3)
62,54 грн
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Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (2)
63,27 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (21)
62,51 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (3)
63,06 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
Всего: упаковка (2)
62,97 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
Всего: упаковка (2)
62,99 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
Всего: упаковка (2)
62,73 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (11)
62,89 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (9)
63,29 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (3)
62,52 грн