К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Александрия, просп. Соборный, 98 Всего: упаковка (2) 42,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Яготин, ул. Независимости, 120/1 Всего: упаковка (5) 42,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Нижний Вал, 37/20 Всего: упаковка (3) 42,00 грн Забронировать

Биокон Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Соломенская, 17 Всего: упаковка (1) 42,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Здановской Юлии, 48 Всего: упаковка (1) 42,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Здановской Юлии, 52/3 Всего: упаковка (2) 42,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/37 Всего: упаковка (1) 42,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Храброго Святослава, 5 Всего: упаковка (2) 42,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, просп. Гузара Любомира, 3 Всего: упаковка (2) 42,00 грн Забронировать