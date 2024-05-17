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Амидол капсулы желатиновые 500 мг блистер, №60 - Запорожье (615069) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 55 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: капсулы желатиновые (40)
870,15
Экономия: -149,79 грн
720,36 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
808,90
Экономия: -44,20 грн
764,70 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
821,76
Экономия: -36,06 грн
785,70 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
800,68
Экономия: -29,98 грн
770,70 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
871,22
Экономия: -90,36 грн
780,86 грн
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Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
783,64
Экономия: -39,94 грн
743,70 грн
Аптека копейка
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Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
872,84
Экономия: -91,98 грн
780,86 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (3)
855,04
Экономия: -74,42 грн
780,62 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (1)
864,51
Экономия: -84,19 грн
780,32 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (1)
803,41
Экономия: -29,71 грн
773,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (1)
883,53
Экономия: -103,17 грн
780,36 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 14
Всего: упаковка (1)
697,39 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
850,99
Экономия: -70,64 грн
780,35 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
Всего: упаковка (1)
774,24
Экономия: -36,24 грн
738,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
806,26
Экономия: -44,56 грн
761,70 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
Всего: упаковка (1), блистер (2)
810,00
Экономия: -51,00 грн
759,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 51
Всего: упаковка (1)
843,40
Экономия: -62,80 грн
780,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (1)
867,08
Экономия: -71,35 грн
795,73 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (1)
835,77
Экономия: -40,04 грн
795,73 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
Всего: упаковка (1)
779,56
Экономия: -35,56 грн
744,00 грн