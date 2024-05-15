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Амидол капсулы желатиновые 500 мг блистер, №60 - Днепр (Днепропетровск) (615069) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2)
842,44
Экономия: -75,31 грн
767,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1
Всего: упаковка (1)
776,20
Экономия: -35,20 грн
741,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
816,25
Экономия: -49,12 грн
767,13 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Науки, 74-К
Всего: упаковка (2)
827,74
Экономия: -60,61 грн
767,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Луговская, 248
Всего: упаковка (1), блистер (1)
791,24
Экономия: -26,24 грн
765,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Мира, 2-К
Всего: упаковка (1)
856,50
Экономия: -89,37 грн
767,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Героев, 23
Всего: упаковка (1)
848,39
Экономия: -81,26 грн
767,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Калиновая, 14
Всего: упаковка (1)
781,75
Экономия: -29,05 грн
752,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Героев, 46
Всего: упаковка (1)
832,63
Экономия: -65,50 грн
767,13 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (1)
762,50
Экономия: -30,24 грн
732,26 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, ул. Звенигородская, 11
Всего: упаковка (1)
697,39 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Ладожская, 13-Б
Всего: упаковка (1)
797,13
Экономия: -44,13 грн
753,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
829,00
Экономия: -114,00 грн
715,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-В
Всего: упаковка (1)
802,32
Экономия: -49,32 грн
753,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Звенигородская, 1
Всего: капсулы желатиновые (40)
760,16
Экономия: -27,90 грн
732,26 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: капсулы желатиновые (20)
783,79
Экономия: -64,63 грн
719,16 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
804,26
Экономия: -51,56 грн
752,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Перспективная, 6
Всего: упаковка (1)
781,32
Экономия: -49,06 грн
732,26 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 59
Всего: упаковка (1)
780,74
Экономия: -48,48 грн
732,26 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, шоссе Днепровское, 14
Всего: капсулы желатиновые (20)
770,92
Экономия: -38,66 грн
732,26 грн