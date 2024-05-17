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Косметические средстваДетская косметикаБАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ ДЛЯ ДЕТЕЙ "МОЯ ЗВЕЗДОЧКА"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ ДЛЯ ДЕТЕЙ "МОЯ ЗВЕЗДОЧКА" 10 мл - Львов (622953) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 28 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2)
50,00
Экономия: -4,40 грн
45,60 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (3)
48,37
Экономия: -2,37 грн
46,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (2)
50,19
Экономия: -7,41 грн
42,78 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (2)
49,57
Экономия: -4,83 грн
44,74 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (2)
47,86
Экономия: -3,85 грн
44,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (2)
50,53
Экономия: -6,98 грн
43,55 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Моршинская, 2
Всего: упаковка (1)
53,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (3)
45,27
Экономия: -4,79 грн
40,48 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
Всего: упаковка (1)
50,27
Экономия: -7,10 грн
43,17 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
Всего: упаковка (2)
47,35
Экономия: -4,34 грн
43,01 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
Всего: упаковка (3)
47,67
Экономия: -4,66 грн
43,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
Всего: упаковка (2)
47,96
Экономия: -5,36 грн
42,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
Всего: упаковка (2)
49,40
Экономия: -6,00 грн
43,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (1)
49,21
Экономия: -6,86 грн
42,35 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Низинная, 2
Всего: упаковка (1)
49,50
Экономия: -5,38 грн
44,12 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Владимира Великого, 61
Всего: упаковка (1)
41,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
Всего: упаковка (1)
51,06
Экономия: -8,23 грн
42,83 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 12
Всего: упаковка (2)
49,21
Экономия: -2,56 грн
46,65 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 69-А
Всего: упаковка (3)
49,34
Экономия: -3,55 грн
45,79 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 70-В
Всего: упаковка (1)
38,13
Экономия: -1,65 грн
36,48 грн