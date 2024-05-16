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Косметические средстваДетская косметикаБАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ ДЛЯ ДЕТЕЙ "МОЯ ЗВЕЗДОЧКА"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ ДЛЯ ДЕТЕЙ "МОЯ ЗВЕЗДОЧКА" 10 мл - Киев (622953) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 250 аптеках
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (2)
49,70
Экономия: -11,86 грн
37,84 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (2)
50,66
Экономия: -9,12 грн
41,54 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (2)
52,40
Экономия: -12,71 грн
39,69 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (2)
48,04
Экономия: -8,49 грн
39,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (3)
38,89
Экономия: -2,41 грн
36,48 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (2)
50,58
Экономия: -9,04 грн
41,54 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (2)
37,80
Экономия: -1,32 грн
36,48 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (2)
49,62
Экономия: -8,08 грн
41,54 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (2)
49,86
Экономия: -5,36 грн
44,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (3)
47,16
Экономия: -6,56 грн
40,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (2)
47,03
Экономия: -4,98 грн
42,05 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (2)
47,52
Экономия: -5,29 грн
42,23 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (2)
49,99
Экономия: -5,44 грн
44,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (3)
50,21
Экономия: -7,00 грн
43,21 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
Всего: упаковка (2)
46,90
Экономия: -7,35 грн
39,55 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
Всего: упаковка (2)
48,50
Экономия: -8,95 грн
39,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (1)
49,26
Экономия: -7,72 грн
41,54 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: упаковка (3)
50,36
Экономия: -9,77 грн
40,59 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
Всего: упаковка (2)
47,70
Экономия: -7,10 грн
40,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (2)
50,96
Экономия: -7,36 грн
43,60 грн