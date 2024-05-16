Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаСредства по уходу за губамиБАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "УВЛАЖНЕНИЕ + ОБЪЕМ"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "УВЛАЖНЕНИЕ + ОБЪЕМ" 10 мл - Киев (622954) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 229 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (3)
48,23
Экономия: -8,68 грн
39,55 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (2)
50,46
Экономия: -8,92 грн
41,54 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (3)
45,83
Экономия: -7,49 грн
38,34 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (2)
50,58
Экономия: -9,04 грн
41,54 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (2)
47,10
Экономия: -5,78 грн
41,32 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (4)
49,62
Экономия: -8,08 грн
41,54 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (2)
43,85
Экономия: -4,71 грн
39,14 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (3)
45,05
Экономия: -6,27 грн
38,78 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (2)
49,40
Экономия: -5,23 грн
44,17 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (1)
49,92
Экономия: -5,56 грн
44,36 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (2)
49,99
Экономия: -5,44 грн
44,55 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (3)
38,36
Экономия: -1,88 грн
36,48 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
Всего: упаковка (2)
49,26
Экономия: -7,72 грн
41,54 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
Всего: упаковка (2)
50,94
Экономия: -9,40 грн
41,54 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (2)
46,90
Экономия: -7,35 грн
39,55 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: упаковка (2)
50,36
Экономия: -9,77 грн
40,59 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
Всего: упаковка (1)
50,10
Экономия: -7,46 грн
42,64 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (1)
50,96
Экономия: -7,36 грн
43,60 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (3)
50,16
Экономия: -6,71 грн
43,45 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Лаврская, 8
Всего: упаковка (2)
56,80
Экономия: -13,81 грн
42,99 грн