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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "БЫСТРАЯ ПОМОЩЬ" 10 мл - Киев (622951) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 229 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (2)
50,66
Экономия: -9,12 грн
41,54 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
38,55
Экономия: -2,07 грн
36,48 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (2)
43,62
Экономия: -7,12 грн
36,50 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (2)
50,58
Экономия: -9,04 грн
41,54 грн
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (3)
47,10
Экономия: -5,78 грн
41,32 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (2)
49,62
Экономия: -8,08 грн
41,54 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (2)
47,46
Экономия: -5,09 грн
42,37 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (2)
47,16
Экономия: -6,56 грн
40,60 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (4)
47,03
Экономия: -4,98 грн
42,05 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (2)
49,92
Экономия: -5,56 грн
44,36 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (2)
47,60
Экономия: -5,19 грн
42,41 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (1)
50,21
Экономия: -7,00 грн
43,21 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
Всего: упаковка (3)
46,90
Экономия: -7,35 грн
39,55 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
Всего: упаковка (1)
50,94
Экономия: -9,40 грн
41,54 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (3)
49,26
Экономия: -7,72 грн
41,54 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: упаковка (2)
50,36
Экономия: -9,77 грн
40,59 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (4)
48,52
Экономия: -7,02 грн
41,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (2)
47,76
Экономия: -6,39 грн
41,37 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (2)
45,44
Экономия: -3,57 грн
41,87 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Златоустовская, 55
Всего: упаковка (3)
50,42
Экономия: -7,78 грн
42,64 грн