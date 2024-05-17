Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаСредства по уходу за проблемной кожейSTOP DEMODEX (СТОП ДЕМОДЕКС) МАСКА 9 В 1 PureDermЦены в аптеках

STOP DEMODEX (СТОП ДЕМОДЕКС) МАСКА 9 В 1 PureDerm маска 50 мл - Запорожье (622291) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 59 аптеках
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
202,40 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
202,40 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
202,40 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
212,36 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
202,40 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (2)
224,49 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
202,40 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
202,40 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
137,00
Экономия: -6,01 грн
130,99 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
212,36 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
202,40 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
202,40 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
229,49
Экономия: -16,96 грн
212,53 грн
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
202,40 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
202,40 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
195,88
Экономия: -14,44 грн
181,44 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (2)
215,92 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
234,73
Экономия: -43,17 грн
191,56 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
202,40 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
202,40 грн