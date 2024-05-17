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STOP DEMODEX (СТОП ДЕМОДЕКС) МАСКА 9 В 1 PureDerm маска 50 мл - Одесса (622291) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 127 аптеках
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (1)
241,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
202,40 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Всего: упаковка (3)
228,00 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
Всего: упаковка (2)
254,83 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
Всего: упаковка (2)
230,40 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
202,40 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: упаковка (3)
193,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
209,53
Экономия: -18,05 грн
191,48 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
202,40 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
Всего: упаковка (2)
236,50 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
202,40 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
193,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
200,41
Экономия: -12,41 грн
188,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
202,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
202,40 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 36
Всего: упаковка (4)
181,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1)
203,98
Экономия: -15,88 грн
188,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (1)
186,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (1)
214,74
Экономия: -26,57 грн
188,17 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, перек. Соборная / Садовая, 2/20
Всего: упаковка (2)
250,50 грн