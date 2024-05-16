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STOP DEMODEX (СТОП ДЕМОДЕКС) КРЕМ 9 В 1 PureDerm крем 50 мл - Львов (622292) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 43 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (1)
227,13
Экономия: -30,64 грн
196,49 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 44 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2)
221,88
Экономия: -13,16 грн
208,72 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 44 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
206,30 грн
Swiss pharmacy
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Открыто Закроется через 44 мин
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (1)
228,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
206,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 44 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
206,30 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 44 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (2)
193,04
Экономия: -9,47 грн
183,57 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 44 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (2)
234,40
Экономия: -25,77 грн
208,63 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 59 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
206,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
206,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
206,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
206,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 44 мин
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
206,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 44 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
207,64
Экономия: -12,95 грн
194,69 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
206,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
206,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 44 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (2)
201,10
Экономия: -10,10 грн
191,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
Всего: упаковка (2)
207,36 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
206,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 44 мин
Львов, ул. Городоцкая, 149
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
206,30 грн