К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Фармация Подробнее Закрыто Открывается в 07:00 График работы Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1 Всего: упаковка (1) 40,40 Экономия: -9,81 грн 30,59 грн Забронировать

Фармация Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14 Всего: упаковка (3) 49,00 Экономия: -18,73 грн 30,27 грн Забронировать

Фармация Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А Всего: упаковка (1) 41,20 Экономия: -9,97 грн 31,23 грн Забронировать

Альго-фарм Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Семьи Идзиковских, 2 Всего: упаковка (1) 40,00 грн