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А-КЕТОН раствор для перорального применения флакон 30 мл, №6 - Запорожье (617390) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 129 аптеках
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Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (2)
282,00
Экономия: -62,40 грн
219,60 грн
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
263,25
Экономия: -45,31 грн
217,94 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
255,99
Экономия: -45,55 грн
210,44 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
252,00
Экономия: -32,40 грн
219,60 грн
Аптека бам
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Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (7)
239,99
Экономия: -29,55 грн
210,44 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: раствор для перорального применения (4)
246,62
Экономия: -21,20 грн
225,42 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
237,84 грн
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (3)
248,15
Экономия: -28,30 грн
219,85 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: раствор для перорального применения (3)
241,54
Экономия: -21,15 грн
220,39 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
251,90
Экономия: -32,33 грн
219,57 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
232,34
Экономия: -14,14 грн
218,20 грн
Аптека оптовых цен
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Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
238,02 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
237,18 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
261,85
Экономия: -42,28 грн
219,57 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
244,35
Экономия: -24,92 грн
219,43 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (2), флакон (1)
231,90
Экономия: -12,36 грн
219,54 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (1)
239,99
Экономия: -29,55 грн
210,44 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1), флакон (2)
247,61
Экономия: -28,18 грн
219,43 грн
Аптека шар@
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Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1), флакон (1)
248,13
Экономия: -28,63 грн
219,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 01 мин
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: раствор для перорального применения (3)
236,42
Экономия: -16,92 грн
219,50 грн