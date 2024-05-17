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Азтек таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер, №3 - Запорожье (565531) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 124 аптеках
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (2)
276,64 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (10)
279,14
Экономия: -13,52 грн
265,62 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (10)
280,97
Экономия: -15,35 грн
265,62 грн
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Открыто Закроется через 01 мин
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (4)
275,45 грн
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Открыто Закроется через 01 мин
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (4)
277,95 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (9)
277,81
Экономия: -12,19 грн
265,62 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (4)
278,80 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (3)
277,41
Экономия: -11,79 грн
265,62 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (6)
275,95
Экономия: -10,33 грн
265,62 грн
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Открыто Закроется через 01 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (12)
279,49
Экономия: -13,87 грн
265,62 грн
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Открыто Закроется через 01 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2)
280,18
Экономия: -14,28 грн
265,90 грн
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Открыто Закроется через 01 мин
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
277,42 грн
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Открыто Закроется через 01 мин
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
279,27 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 01 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (8)
276,01
Экономия: -10,39 грн
265,62 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (4)
282,43
Экономия: -16,81 грн
265,62 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (4)
280,49
Экономия: -14,87 грн
265,62 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 01 мин
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
Всего: упаковка (2)
281,44 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (6)
282,39
Экономия: -10,39 грн
272,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (2)
288,43
Экономия: -16,43 грн
272,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (3)
282,51
Экономия: -16,89 грн
265,62 грн