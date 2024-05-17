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Азтек таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер, №3 - Одесса (565531) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 92 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (4)
285,48 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (3)
280,16
Экономия: -8,16 грн
272,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (5)
285,71
Экономия: -13,71 грн
272,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (2)
289,30
Экономия: -17,30 грн
272,00 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: упаковка (4)
278,02 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (10)
281,80
Экономия: -13,80 грн
268,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (3)
283,45
Экономия: -17,55 грн
265,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (5)
275,39
Экономия: -9,77 грн
265,62 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (3)
273,64
Экономия: -8,02 грн
265,62 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (5)
282,51
Экономия: -16,89 грн
265,62 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (2)
286,80
Экономия: -14,80 грн
272,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (19)
265,09 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (2)
279,72
Экономия: -14,10 грн
265,62 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (2)
287,25
Экономия: -17,35 грн
269,90 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (4)
280,49
Экономия: -12,49 грн
268,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 68
Всего: упаковка (4)
278,70 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (2)
282,86
Экономия: -17,24 грн
265,62 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (2)
276,61 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, пл. Греческая, 3/4
Всего: упаковка (2)
264,03
Экономия: -11,03 грн
253,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
Всего: упаковка (5)
281,63
Экономия: -9,63 грн
272,00 грн