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Азтек таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер, №3 - Харьков (565531) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 308 аптеках
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Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (2)
277,51 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (10)
279,75
Экономия: -14,13 грн
265,62 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (6)
275,71 грн
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Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (3)
277,22 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (9)
275,67
Экономия: -10,07 грн
265,60 грн
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (4)
276,04 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (3)
276,13 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (11)
275,82 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
277,31 грн
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Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (3)
276,53 грн
Аптека низкие цены №1
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Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (7)
308,12 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (19)
277,81
Экономия: -12,19 грн
265,62 грн
Аптека оптовых цен
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Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (4)
278,36 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (4)
283,47 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (3)
278,36 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (2)
311,88 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
Всего: упаковка (2)
282,76 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
Всего: упаковка (4)
308,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (4)
278,16
Экономия: -12,54 грн
265,62 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
Всего: упаковка (2)
279,29 грн