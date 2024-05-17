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Айглип таблетки 50 мг блистер, №30 - Запорожье (539130) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 184 аптеках
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (2)
432,00
Экономия: -104,10 грн
327,90 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
431,60
Экономия: -76,19 грн
355,41 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
412,22
Экономия: -48,37 грн
363,85 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
395,99
Экономия: -29,77 грн
366,22 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (4)
417,00
Экономия: -89,10 грн
327,90 грн
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Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (3)
348,69 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (2)
417,00
Экономия: -89,10 грн
327,90 грн
Аптека доброго дня
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Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (1)
425,00
Экономия: -60,30 грн
364,70 грн
Аптека бам
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Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (2)
384,99
Экономия: -18,77 грн
366,22 грн
Аптека оптовых цен
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Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
349,74 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2), блистер (2)
420,45
Экономия: -49,98 грн
370,47 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: блистер (2)
396,93 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (1)
417,00
Экономия: -89,10 грн
327,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1), блистер (2)
407,00
Экономия: -55,00 грн
352,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1), блистер (1)
398,63
Экономия: -46,61 грн
352,02 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: блистер (2)
409,20
Экономия: -39,10 грн
370,10 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (1)
459,00
Экономия: -99,90 грн
359,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 02 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
435,30
Экономия: -80,35 грн
354,95 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 02 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2)
388,50
Экономия: -21,06 грн
367,44 грн
Аптека оптовых цен
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Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
372,33 грн