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Адениз-АМ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг + 5 мг блистер, №30 - Запорожье (568430) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 68 аптеках
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
166,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
170,91
Экономия: -8,28 грн
162,63 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
156,48
Экономия: -8,55 грн
147,93 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
166,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
166,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 02 мин
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (8)
178,50
Экономия: -22,23 грн
156,27 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
166,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
166,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
166,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1), блистер (1)
167,51
Экономия: -6,27 грн
161,24 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
166,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 02 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
135,67
Экономия: -6,73 грн
128,94 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 02 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
166,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 02 мин
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
155,30 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 02 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20)
136,65
Экономия: -5,14 грн
131,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
166,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20)
189,00
Экономия: -27,30 грн
161,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
136,16
Экономия: -7,22 грн
128,94 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
166,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
166,00 грн