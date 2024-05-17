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Адениз-АМ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 5 мг блистер, №30 - Запорожье (568428) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 53 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
117,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
117,70 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
117,70 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
117,70 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
117,70 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 02 мин
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
117,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
117,70 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
117,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
112,37
Экономия: -4,78 грн
107,59 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
119,73
Экономия: -4,48 грн
115,25 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
117,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 02 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
117,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 02 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
120,41
Экономия: -6,14 грн
114,27 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 02 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
117,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
117,70 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
117,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
117,70 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20)
124,50
Экономия: -13,81 грн
110,69 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
117,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
117,70 грн