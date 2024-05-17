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Антифлу® таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер, №12 - Запорожье (156705) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 144 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (42)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
110,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
116,53
Экономия: -8,43 грн
108,10 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
96,26
Экономия: -9,42 грн
86,84 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (3)
89,43 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
106,00
Экономия: -19,00 грн
87,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 02 мин
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
92,50 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (42)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
110,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 02 мин
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (42)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
110,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
108,67
Экономия: -4,77 грн
103,90 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
91,29 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (42)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
110,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
99,11
Экономия: -12,20 грн
86,91 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
96,51
Экономия: -9,69 грн
86,82 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
123,80
Экономия: -31,60 грн
92,20 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (42)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
110,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 02 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
105,11
Экономия: -19,77 грн
85,34 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 02 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
92,73
Экономия: -5,82 грн
86,91 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 02 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
114,30
Экономия: -22,01 грн
92,29 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
96,76
Экономия: -11,47 грн
85,29 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
106,00
Экономия: -19,00 грн
87,00 грн