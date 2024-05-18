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Бепантен® крем 5 % туба 30 г, №1 - Запорожье (81770) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 200 аптеках
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Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (2)
258,89 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (3)
311,07
Экономия: -66,16 грн
244,91 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (3)
292,92
Экономия: -45,27 грн
247,65 грн
Мед-сервис
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Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
260,19 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
295,21
Экономия: -35,01 грн
260,20 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (3)
296,00
Экономия: -48,00 грн
248,00 грн
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Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
263,15 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (2)
306,10
Экономия: -52,70 грн
253,40 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
289,99
Экономия: -29,79 грн
260,20 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (2)
246,26 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
299,02
Экономия: -45,04 грн
253,98 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
260,19 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (2)
299,74
Экономия: -67,34 грн
232,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
298,06
Экономия: -69,47 грн
228,59 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (6)
296,60
Экономия: -40,60 грн
256,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (1)
312,23
Экономия: -57,23 грн
255,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (3)
317,76
Экономия: -75,82 грн
241,94 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (3)
284,50
Экономия: -38,28 грн
246,22 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
250,12 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (2)
257,62 грн