Все аптеки Украины
ATC-классификацияДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВАСРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РАН И ЯЗВЕННЫХ ПОРАЖЕНИЙПРЕПАРАТЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ЗАЖИВЛЕНИЮ (РУБЦЕВАНИЮ) РАНПрочие препараты, способствующие заживлениюДекспантенолБепантен®Цены в аптеках

Бепантен® крем 5 % туба 100 г, №1 - Запорожье (236841) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 138 аптеках
Народная аптека
Подробнее
Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (1)
665,72
Экономия: -90,72 грн
575,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
674,68
Экономия: -103,81 грн
570,87 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
665,03
Экономия: -94,21 грн
570,82 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
568,99 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
665,72
Экономия: -81,14 грн
584,58 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (5)
633,43
Экономия: -76,43 грн
557,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (4)
608,31 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (2)
665,74
Экономия: -81,16 грн
584,58 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (2)
596,08 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
679,84
Экономия: -51,58 грн
628,26 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
679,90
Экономия: -70,68 грн
609,22 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
659,48
Экономия: -79,83 грн
579,65 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
678,67
Экономия: -107,99 грн
570,68 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
646,87
Экономия: -60,34 грн
586,53 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
691,01
Экономия: -120,33 грн
570,68 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
670,84
Экономия: -124,25 грн
546,59 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
646,76
Экономия: -89,76 грн
557,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
684,29
Экономия: -114,26 грн
570,03 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (1)
564,83 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (2)
658,11
Экономия: -73,79 грн
584,32 грн