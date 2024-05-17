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Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл в пачке, №1 - Запорожье (512058) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 35 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (29)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
184,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (29)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
184,20 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (29)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
184,20 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (3)
195,00
Экономия: -25,00 грн
170,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (29)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
184,20 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 02 мин
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (29)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
184,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
203,95
Экономия: -23,21 грн
180,74 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
194,95 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (29)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
184,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
200,42
Экономия: -29,07 грн
171,35 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (29)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
184,20 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (29)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
184,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 02 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (29)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
184,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 02 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
194,93
Экономия: -26,90 грн
168,03 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 02 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
177,58
Экономия: -6,68 грн
170,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (29)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
184,20 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (29)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
184,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (29)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
184,20 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (29)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
184,20 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
Всего: упаковка (29)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
184,20 грн