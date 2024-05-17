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Астраце порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г, №10 - Одесса (597381) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 27 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (1), саше (8)
73,55 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
102,09
Экономия: -16,54 грн
85,55 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Греческая, 46
Всего: упаковка (2)
81,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Бунина, 33
Всего: порошок для орального раствора (4)
68,08
Экономия: -11,97 грн
56,11 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (1)
95,81
Экономия: -8,87 грн
86,94 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (22), саше (1)
79,45
Экономия: -11,35 грн
68,10 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
71,00 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пушкинская, 83
Всего: упаковка (1)
102,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 47/1
Всего: упаковка (1), саше (4)
88,79
Экономия: -7,91 грн
80,88 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (1)
86,18
Экономия: -7,65 грн
78,53 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, просп. Адмиральский, 1-В
Всего: упаковка (1)
76,94
Экономия: -10,95 грн
65,99 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: упаковка (1), саше (8)
85,80
Экономия: -8,53 грн
77,27 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Черняховского, 1
Всего: упаковка (2)
74,74
Экономия: -6,34 грн
68,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, дорога Фонтанская, 16/11
Всего: упаковка (4)
75,62
Экономия: -11,72 грн
63,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, дорога Люстдорфская, 125/5
Всего: упаковка (3)
81,83
Экономия: -7,68 грн
74,15 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Левитана, 67/1
Всего: упаковка (1)
74,91 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (1), саше (6)
86,92
Экономия: -12,86 грн
74,06 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
Всего: упаковка (1)
73,56 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Крымская, 71
Всего: упаковка (1)
84,08 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 26/1
Всего: упаковка (3)
84,05
Экономия: -13,34 грн
70,71 грн