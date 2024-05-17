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Астраце порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г, №10 - Львов (597381) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 80 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
86,17
Экономия: -8,07 грн
78,10 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Михновских, 31-А
Всего: упаковка (1)
72,50 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
Всего: порошок для орального раствора (3)
78,96
Экономия: -9,66 грн
69,30 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Окуневского, 3
Всего: упаковка (2)
81,20 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
Всего: упаковка (1)
81,24
Экономия: -8,78 грн
72,46 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-Л
Всего: упаковка (1)
92,70 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 07:00
Львов, ул. Медведецкого, 29
Всего: упаковка (1)
86,10 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Липы Юрия, 20
Всего: упаковка (1)
91,50 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Караффы-Корбут Софии, 22-А
Всего: порошок для орального раствора (6)
87,20 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (1), саше (6)
79,36
Экономия: -9,44 грн
69,92 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
Всего: упаковка (2)
73,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 35-А
Всего: упаковка (1)
89,38 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Владимира Великого, 61
Всего: порошок для орального раствора (8)
83,70 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 223
Всего: упаковка (2)
79,96 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 225
Всего: упаковка (1)
84,60 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Лычаковская, 152
Всего: упаковка (1)
95,80 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Патона, 2/7
Всего: порошок для орального раствора (1)
83,70 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Патона, 9/4
Всего: порошок для орального раствора (7)
84,70 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Медовой Пещеры, 1
Всего: упаковка (1)
81,64 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Гринченко, 2-А
Всего: порошок для орального раствора (2)
78,60 грн