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Астраце порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г, №10 - Днепр (Днепропетровск) (597381) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 23 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
102,30 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
102,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
102,30 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1), саше (7)
75,77
Экономия: -7,37 грн
68,40 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (2), саше (4)
100,97
Экономия: -11,88 грн
89,09 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
102,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
102,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
102,30 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
85,94 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
102,30 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
78,98
Экономия: -9,38 грн
69,60 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
102,30 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
102,30 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
102,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
102,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
102,30 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
102,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
102,30 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
102,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
102,30 грн