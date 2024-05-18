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Би-Пренелия® таблетки 8 мг/10 мг блистер, №30 - Запорожье (586246) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 109 аптеках
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (52)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
201,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1), блистер (2)
236,14
Экономия: -39,27 грн
196,87 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (52)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
201,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
197,20 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
230,99
Экономия: -41,27 грн
189,72 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
219,00
Экономия: -30,60 грн
188,40 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (52)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
201,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (2)
202,99
Экономия: -13,27 грн
189,72 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
222,47
Экономия: -23,30 грн
199,17 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (52)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
201,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1), блистер (2)
222,46
Экономия: -35,46 грн
187,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
211,62
Экономия: -18,58 грн
193,04 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (1)
243,00
Экономия: -54,60 грн
188,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (52)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
201,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
208,63
Экономия: -12,70 грн
195,93 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: таблетки (20)
239,72
Экономия: -43,86 грн
195,86 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
219,78
Экономия: -24,07 грн
195,71 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (52)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
201,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (2)
230,95
Экономия: -34,81 грн
196,14 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (52)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
201,00 грн