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Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер, №30 - Запорожье (586244) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 92 аптеках
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (68)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
126,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (68)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
126,80 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (68)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
126,80 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
120,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
130,99
Экономия: -11,03 грн
119,96 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (68)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
126,80 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (68)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
126,80 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
124,99
Экономия: -5,03 грн
119,96 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: таблетки (10)
134,14
Экономия: -8,63 грн
125,51 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (68)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
126,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: таблетки (10)
134,73
Экономия: -12,68 грн
122,05 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
132,77
Экономия: -13,23 грн
119,54 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (68)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
126,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
129,21
Экономия: -6,41 грн
122,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: таблетки (20)
129,29
Экономия: -6,59 грн
122,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (68)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
126,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (68)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
126,80 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (68)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
126,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (2)
138,60
Экономия: -19,95 грн
118,65 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (1)
121,50
Экономия: -1,54 грн
119,96 грн