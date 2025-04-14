Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Одесса
Аптека бам
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 84/86
12.9 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
В городах рядом
Подорожник
Беляевка, ул. Костина, 2
37.3 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
192,80
Экономия при брони: -52,60 грн
Ощад аптека
Смела, бульв. Графа Бобринского Алексея, 5/1
318.5 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
241,30
Экономия при брони: -1,00 грн
Народная аптека
Черкассы, бульв. Шевченко, 250
344.1 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
244,00
Экономия при брони: -25,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
370.1 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
253,63
Экономия при брони: -34,63 грн
Подорожник
Дунаевцы, ул. Шевченко Тараса, 59/3-Б
392.3 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
202,77
Экономия при брони: -22,57 грн
Аптеки медицинской академии
Днепр, просп. Слобожанский, 2
397.0 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
Аптека низких цен
Днепр, ул. Старочумацкая, 80
398.2 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
Аптека оптовых цен
Хмельницкий, ул. Довженко Александра, 7/1
421.9 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
Аптека оптовых цен
Хмельницкий, ул. Пилотская, 1
425.6 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
Аптека 9-1-1
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
430.1 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
Аптека оптовых цен
Житомир, ул. Большая Бердичевская, 56
443.7 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
Аптека оптовых цен
Житомир, ул. Большая Бердичевская, 67
443.8 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
Аптека оптовых цен
Полтава, ул. 23-го Сентября, 9
444.7 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
Аптека оптовых цен
Житомир, перек. Киевская / Небесной сотни, 52/20
445.1 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
Аптека оптовых цен
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
445.2 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
Бажаемо здоровья
Житомир, пл. Победы, 13-А
445.3 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
Аптека оптовых цен
Житомир, ул. Покровская, 131-А
447.9 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
Аптека оптовых цен
Житомир, просп. Мира, 15-А
448.1 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
Аптека оптовых цен
Полтава, перек. Шевченко Тараса / Стретенская, 22/46
448.4 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN