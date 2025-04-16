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Церинта (Cerinta)
Церинта (Cerinta)
Николаев
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 84/86
99.3 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
238,10
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Беляевка, ул. Костина, 2
144.8 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
192,80
Экономия при брони:
-53,90 грн
138,90
грн
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Ощад аптека
Открыто
Закроется через 44 мин
Смела, бульв. Графа Бобринского Алексея, 5/1
255.8 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
241,30
Экономия при брони:
-3,10 грн
238,20
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
259.7 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
253,63
Экономия при брони:
-34,63 грн
219,00
грн
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Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 2
288.1 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
221,30
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Старочумацкая, 80
289.5 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
203,16
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 44 мин
Полтава, ул. 23-го Сентября, 9
347.1 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
235,32
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 44
350.4 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
235,29
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 44 мин
Полтава, перек. Шевченко Тараса / Стретенская, 22/46
350.5 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
234,44
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 44 мин
Полтава, ул. Соборности, 64-Д
351.2 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
232,76
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 44 мин
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
387.1 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
234,83
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Дунаевцы, ул. Шевченко Тараса, 59/3-Б
439.7 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
202,77
Экономия при брони:
-24,17 грн
178,60
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 44 мин
Житомир, ул. Большая Бердичевская, 56
440.9 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
233,14
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 44 мин
Житомир, ул. Большая Бердичевская, 67
441.0 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
233,35
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 44 мин
Житомир, перек. Киевская / Небесной сотни, 52/20
442.4 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
234,08
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 44 мин
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
442.6 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
216,22
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 44 мин
Житомир, пл. Победы, 13-А
442.8 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
189,89
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 44 мин
Житомир, ул. Покровская, 131-А
445.2 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
221,30
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 44 мин
Житомир, просп. Мира, 15-А
445.6 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
234,13
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 44 мин
Хмельницкий, ул. Довженко Александра, 7/1
456.6 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
233,55
грн
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