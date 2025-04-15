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Церинта (Cerinta)
Церинта (Cerinta)
Львов
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Волыньфарм
Открыто
Закроется в 21:00
Луцк, бульв. Газюка Ивана, 1
134.0 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
240,50
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Острожец, ул. Центральная, 61
141.9 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
193,92
Экономия при брони:
-33,72 грн
160,20
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Киверцы, ул. Филатова, 6
150.3 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
194,00
Экономия при брони:
-33,80 грн
160,20
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Пилотская, 1
220.2 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
225,78
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Довженко Александра, 7/1
223.9 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
233,55
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Дунаевцы, ул. Шевченко Тараса, 59/3-Б
230.7 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
202,77
Экономия при брони:
-22,57 грн
180,20
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Житомир, просп. Мира, 15-А
333.3 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
234,13
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Житомир, пл. Победы, 13-А
334.6 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
189,89
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Житомир, ул. Покровская, 131-А
334.6 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
233,34
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
334.7 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
216,22
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Житомир, перек. Киевская / Небесной сотни, 52/20
335.4 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
234,08
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Житомир, ул. Большая Бердичевская, 67
336.0 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
233,35
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Житомир, ул. Большая Бердичевская, 56
336.1 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
233,14
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Черняхов, ул. Юлиана Мовчана, 16
338.4 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
234,14
Экономия при брони:
-2,51 грн
231,63
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Коростень, ул. Героев Небесной Сотни, 25-Е
349.9 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
234,09
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
497.9 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
234,83
грн
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Ощад аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Смела, бульв. Графа Бобринского Алексея, 5/1
571.4 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
241,30
Экономия при брони:
-1,00 грн
240,30
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 250
581.0 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
244,00
Экономия при брони:
-25,00 грн
219,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Беляевка, ул. Костина, 2
591.0 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
192,80
Экономия при брони:
-52,60 грн
140,20
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 84/86
618.4 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
238,10
грн
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