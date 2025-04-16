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Церинта (Cerinta)
Церинта (Cerinta)
Кривой Рог
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
133.7 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
253,63
Экономия при брони:
-34,63 грн
219,00
грн
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Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 2
140.2 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
221,30
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Старочумацкая, 80
141.0 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
203,16
грн
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Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Смела, бульв. Графа Бобринского Алексея, 5/1
184.3 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
241,30
Экономия при брони:
-1,00 грн
240,30
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. 23-го Сентября, 9
201.9 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
235,32
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, перек. Шевченко Тараса / Стретенская, 22/46
205.0 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
234,44
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 6 мин
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 44
205.0 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
235,29
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Соборности, 64-Д
205.9 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
232,76
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 84/86
245.5 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
238,10
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Беляевка, ул. Костина, 2
288.0 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
192,80
Экономия при брони:
-52,60 грн
140,20
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Малой Любови, 45
307.7 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
234,60
грн
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Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
308.1 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
233,26
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 6 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 124-А
312.9 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
234,49
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 44-Б
314.1 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
233,65
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 15/46
316.5 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
234,20
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Золочев, ул. Центральная, 7
323.7 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
232,87
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
324.0 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
234,83
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Большая Бердичевская, 56
430.0 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
233,14
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Большая Бердичевская, 67
430.1 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
233,35
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, перек. Киевская / Небесной сотни, 52/20
431.4 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
234,08
грн
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