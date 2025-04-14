Харьков (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 44-Б
3.1 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 124-А
3.4 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Малой Любови, 45
4.5 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 15/46
5.9 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
В городах рядом
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Золочев, ул. Центральная, 7
37.1 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, перек. Шевченко Тараса / Стретенская, 22/46
129.8 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Соборности, 64-Д
130.3 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Соборности, 78
130.6 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. 23-го Сентября, 9
133.7 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Вооруженных Сил Украины, 41-Б
142.5 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Старочумацкая, 80
184.8 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 2
187.9 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
253.9 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
253,63
Экономия при брони: -34,63 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 250
306.8 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
244,00
Экономия при брони: -25,00 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Смела, бульв. Графа Бобринского Алексея, 5/1
325.3 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
241,30
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
378.9 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Большая Бердичевская, 56
539.9 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Большая Бердичевская, 67
540.0 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN