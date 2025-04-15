Днепр (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Днепр
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 2
8.2 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Старочумацкая, 80
9.5 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 09:00
Днепр, ул. Независимости, 36
4.4 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
В городах рядом
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
73.1 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
253,63
Экономия при брони: -34,63 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. 23-го Сентября, 9
127.2 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, перек. Шевченко Тараса / Стретенская, 22/46
128.0 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Соборности, 64-Д
129.9 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Соборности, 78
130.3 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Малой Любови, 45
190.2 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
190.9 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 124-А
194.2 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
195.2 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 44-Б
195.5 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 15/46
197.5 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Золочев, ул. Центральная, 7
214.5 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 250
237.7 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
244,00
Экономия при брони: -25,00 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Смела, бульв. Графа Бобринского Алексея, 5/1
240.9 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
241,30
Экономия при брони: -1,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Вооруженных Сил Украины, 41-Б
272.0 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
357.8 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 84/86
376.9 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Беляевка, ул. Костина, 2
419.9 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
192,80
Экономия при брони: -52,60 грн