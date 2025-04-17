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Церинта (Cerinta)
Церинта (Cerinta)
Чернигов
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
129.7 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
234,83
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Коростень, ул. Героев Небесной Сотни, 25-Е
194.5 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
234,09
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Черняхов, ул. Юлиана Мовчана, 16
216.9 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
231,73
Экономия при брони:
-0,66 грн
231,07
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Житомир, ул. Покровская, 131-А
229.0 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
233,34
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Житомир, перек. Киевская / Небесной сотни, 52/20
229.7 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
234,08
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Житомир, ул. Большая Бердичевская, 67
229.9 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
233,35
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Житомир, ул. Большая Бердичевская, 56
229.9 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
233,14
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Житомир, просп. Мира, 15-А
230.3 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
234,13
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
230.4 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
216,22
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Житомир, пл. Победы, 13-А
230.4 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
189,89
грн
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Ощад аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Смела, бульв. Графа Бобринского Алексея, 5/1
255.1 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
241,30
Экономия при брони:
-3,10 грн
238,20
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Полтава, ул. Соборности, 64-Д
311.9 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
232,76
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Полтава, ул. 23-го Сентября, 9
312.6 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
235,32
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 44
313.4 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
235,29
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Полтава, перек. Шевченко Тараса / Стретенская, 22/46
313.9 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
234,44
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 19:00
Золочев, ул. Центральная, 7
355.3 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
232,87
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Довженко Александра, 7/1
380.5 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
233,55
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Пилотская, 1
381.8 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
225,78
грн
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Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
383.0 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
233,26
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, просп. Малой Любови, 45
384.3 км
Церинта таблетки блистер №21
SUN
234,60
грн
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