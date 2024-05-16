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Бемфола раствор для инъекций 300 МЕ картридж 0.5 мл, №1 - Киев (519737) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (2)
4386,71 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (2)
4377,74 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
4233,85 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (2)
3999,95
Экономия: -222,58 грн
3777,37 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (1)
4275,70
Экономия: -453,75 грн
3821,95 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Всего: упаковка (1)
3999,49 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 108/1
Всего: упаковка (1)
3999,49 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 6
Всего: упаковка (1)
3999,49 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Всего: упаковка (3)
2443,69
Экономия: -230,93 грн
2212,76 грн
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