Бемфола раствор для инъекций 225 МЕ картридж 0.375 мл, №1 - Харьков (519734) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 1 аптеке
В других городах:
Аптека шар@
Подробнее
Всего: упаковка (7)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-А
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 54-В
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (4)
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Лобановского, 6-А
В других городах больше нет предложений с препаратом