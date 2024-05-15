К сожалению, препарат в аптеках города Днепр (Днепропетровск) не найдено

В других городах:

Аптека 9-1-1 Подробнее Открыто Закроется в 23:00 График работы Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2 Всего: упаковка (1) 2083,06 грн Забронировать

Аптека 9-1-1 Подробнее Открыто Закроется в 22:00 График работы Киев, ул. Крещатик, 13 Всего: упаковка (3) 2193,97 грн Забронировать

Аптека 9-1-1 Подробнее Открыто Закроется в 22:00 График работы Киев, ул. Крещатик, 22 Всего: упаковка (2) 2204,57 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7 Всего: упаковка (5) 1873,85 Экономия: -102,89 грн 1770,96 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, ул. Константиновская, 25 Всего: упаковка (1) 2042,11 Экономия: -113,41 грн 1928,70 грн Забронировать

Альго-фарм Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-Б Всего: упаковка (1) 1787,00 грн

Аптека Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Киев, ул. Деревлянская, 8 Всего: упаковка (1) 1770,50 грн

Альго-фарм Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, просп. Европейского Союза, 19-А Всего: упаковка (1) 1769,50 грн